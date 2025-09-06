Adıyaman’da Sürücü Kim Tartışması Yaşandı

KAZA VE SÜRGÜN SÜRÜCÜ TARTIŞMASI

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazasında, arkadan çarpan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kazada bir kişi yaralanırken, “sürücü kim” sorusu üzerine tartışmalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı yakınlarında Halil S. yönetimindeki 02 BD 630 plakalı otomobile, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 AKB 702 plakalı otomobil arkadan vurdu.

BİR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda 02 BD 630 plakalı otomobildeki yolcu Berfin S. yaralandı. Yaralıya, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Berfin S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SÜRÜCÜ TARTIŞMASI VE POLİS MÜDAHALESİ

Kazanın ardından, 34 AKB 702 plakalı otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçması üzerine, olay yerinde bulunan iki kişi, sürücü olduklarını iddia ederek polisle tartışmaya başladı. Her iki şahıs, polis ekiplerince polis merkezine götürüldü. Bu süreçte sürücü kim tartışması yaşanırken, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından polis, olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.