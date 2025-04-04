Adıyaman’da Sürücüye Demir Cezası Uygulandı

ADAYIMAN’DA DEMİR BAĞLAYAN SÜRÜCÜYE CEZA

Adıyaman’da, otomobilinin arkasına demir bağlayarak trafikte ilerleyen sürücüye ceza kesildi. Geçtiğimiz günlerde Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde bir sürücü, aracının arkasına bağladığı demir çubuklarla yolda ilerliyor ve bu durum vatandaşlarda büyük tepkilere neden oluyor.

OLAY ANLARI KAYDEDİLDİ

Yaşanan olayın anları, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri duruma müdahale etti. Hızla harekete geçen ekipler, otomobil sürücüsünü tespit ederek gerekli işlemleri yaptı.

SÜRÜCÜYE PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekiplerince otomobil sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası kesildi. Şehirdeki kurallara uyulmasının önemini bir kez daha hatırlatan bu olay, trafik güvenliği açısından dikkat çekti. Adıyaman’da trafik kurallarının ihlal edilmesi durumunda ilgili birimlerin harekete geçerek gereken işlemleri yapacağı belirtildi.