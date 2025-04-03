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Adıyaman’da Tahta Yüklü Araç Trafiği Tehlikeye Attı

TEHLİKELİ SEYİR

Adıyaman’da bir sürücü, otomobilinin bagajına yüklediği tahtalarla trafik güvenliğini tehlikeye atıyor. Edinilen bilgiye göre, Altınşehir yönünden merkez istikametine giden tanınmayan bir sürücü, bagajındaki kalıp tahtalarıyla seyretti. Bu sırada yoğun trafikte ilerleyen sürücü, diğer sürücülerin de dikkatini çekiyor.

GÖZDEN KAYBOLUŞ

Trafikte uzun bir süre tahtalarla tehlikeli bir şekilde seyahat eden araç, daha sonra ara sokaklara girerek gözlerden kayboluyor. Bu durum, hem sürücünün kendisi hem de diğer yol kullanıcıları için risk oluşturuyor.

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