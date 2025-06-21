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Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralı

OTOMOBİLİN TAKLA ATMASIYLA YARALANMA OLDU

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezdeki Pirin Köprüsü civarında, henüz sürücüsü belirlenemeyen 02 HP 978 plakalı otomobil direksiyon kontrolünü kaybettikten sonra takla attı.

KAZA SONUCU YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Ozan A. yaralandı. Yaralı, olay anında sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Ozan A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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