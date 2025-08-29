Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralı

KAZA SONUCU YARALANMA OLDU

Adıyaman’da bir otomobilin kontrolden çıkıp takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman merkezde Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında 35 H 7933 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE BULUNDU

Kaza sonucu araçta bulunan bir kişi hafif yaralar aldı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, hemen yaralıya müdahale etti. Kaza sonrası aracın durumu hakkında yapılan incelemelerin ardından, araç yoldan kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.