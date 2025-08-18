Adıyaman’da Takla Atan Araçta Yaralılar

KAZA DETAYLARI

Adıyaman’da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla attı. Olayda 1 kişi ağır yaralanırken, toplamda 4 kişi yaralanıyor. Şanlıurfa yönünden Adıyaman’a doğru seyir halinde olan 71 yaşındaki Şükrü Erdem yönetimindeki 02 HU 568 plakalı otomobil, Adıyaman-Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle takla attı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Olayda yaralananlar arasında sürücü Şükrü Erdem’in yanı sıra otomobilde bulunan 67 yaşındaki Şükriye Fırat, 26 yaşındaki Selma Erdem ve 70 yaşındaki Zeliha Erdem de bulunuyor. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışmaları gerçekleştirerek, sağlık ekiplerine teslim etti.

TEDAVİ VE SORUŞTURMA

Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Şükrü Erdem’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bilgisi alındı. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturma başlatıldı.