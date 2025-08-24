Haberler

Adıyaman’da Takla Atan Otomobil

OTOMOBİL TAKLA ATTI

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç mevkiinin 9. kilometresinde gerçekleşti. İddialara göre, Serkan Şimşek yönetimindeki 44 AGV 852 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş yönüne giderken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada oluşan yaralanmalar sonucunda otomobil sürücüsü Serkan Şimşek hafif yaralandı. Yaralı kişi, olayı görenler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne ulaştırıldı. Kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

