Haberler

Adıyaman’da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIYLA TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Adıyaman’da tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılması amacını taşıyan bir değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol’un başkanlığında yapıldı. Bu toplantıda, tarım alanlarına izinsiz şekilde gerçekleştirilen ve halk arasında “Bağ evi” olarak bilinen kaçak yapıların önlenmesine yönelik uygulanacak yaptırımlar masaya yatırıldı. Ayrıca, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasının engellenmesine dair yürütülecek çalışmalar da ele alındı.

İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Tarım kenti olan Adıyaman’da, verimli toprakların korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili kurumlar arasında iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. Denetimlerin sıklaştırılması, mevcut mevzuatın etkili bir biçimde uygulanması ve vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konularında fikir birliğine varıldı.

KARARLARIN UYGULANMASINDA BAŞARI DİLEDİ

Toplantının sonunda Vali Osman Varol, alınan kararların Adıyaman’daki tarım arazilerinin korunmasına önemli katkılar sunmasını beklediğini belirterek, tüm kurumlara çalışmalarında başarılar diledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yapı Kredi Kültür Sanat, “Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?” ile karşıladı. YKY, YKKSY ve diğerleri dahil. Etkinlik 15 Şubat 2026’ya kadar sürüyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat, hafıza ve anlatı odaklı "Baharın Kokusunu Hatırlıyor musun?" programıyla yeni sanat sezonuna başladı. Yarı kurgusal ve yarı gerçek temalar işleniyor.
Haberler

Fenerbahçe, Tedesco için İmza Töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco ile cumartesi günü saat 12.00'de resmi imza töreni gerçekleştireceğini duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.