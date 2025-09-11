Adıyaman’da Tarım Arazileri Toplantısı Yapıldı

TOPLANTIYLA TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Adıyaman’da tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve daha verimli kullanılması amacını taşıyan bir değerlendirme toplantısı Vali Osman Varol’un başkanlığında yapıldı. Bu toplantıda, tarım alanlarına izinsiz şekilde gerçekleştirilen ve halk arasında “Bağ evi” olarak bilinen kaçak yapıların önlenmesine yönelik uygulanacak yaptırımlar masaya yatırıldı. Ayrıca, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanılmasının engellenmesine dair yürütülecek çalışmalar da ele alındı.

İŞ BİRLİĞİNİN ARTIRILMASI GEREKEN BİR KONU

Tarım kenti olan Adıyaman’da, verimli toprakların korunması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili kurumlar arasında iş birliğinin artırılması gerektiği ifade edildi. Denetimlerin sıklaştırılması, mevcut mevzuatın etkili bir biçimde uygulanması ve vatandaşları bilinçlendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması konularında fikir birliğine varıldı.

KARARLARIN UYGULANMASINDA BAŞARI DİLEDİ

Toplantının sonunda Vali Osman Varol, alınan kararların Adıyaman’daki tarım arazilerinin korunmasına önemli katkılar sunmasını beklediğini belirterek, tüm kurumlara çalışmalarında başarılar diledi.