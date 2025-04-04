Adıyaman’da Tarım Toplantısı Yapıldı

ADIYAMAN’DA TARIM VE ORMAN ALANINDA ÖNEMLİ TOPLANTI

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde gerçekleşen değerlendirme toplantısında, ilin tarım sektöründeki son gelişmeler ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Adıyaman Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan’ın başkanlığında düzenlendi. Toplantıya, Adıyaman’daki bakanlığa bağlı taşra birimlerinin yetkilileri katılım gösterdi.

KIRSAL KALKINMA VE DEPOLAMA KAPASİTESİ GÜNDEMDE

Toplantıda, “Kırsalda Bereket Projesi” ile Adıyaman Toprak Mahsulleri Ofisi’nin depolama kapasitesi masaya yatırıldı. Tarımsal üretimin planlanması, kuraklığın tarım üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler de detaylı şekilde tartışıldı.

YABAN HAYATIN KORUNMASI VE TARIMA ETKİLERİ

Ayrıca, yaban hayatının korunması ve bu durumun tarım sektörüne olası etkileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Yetkililer, konuyla ilgili çözüm önerilerini ve stratejileri değerlendirdi.

ADIYAMAN’IN TARIMSAL GELECEĞİ İÇİN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantı sonunda, Adıyaman’ın tarım ve orman alanında sürdürülebilir kalkınması için kurumlar arası iş birliğinin önemi bir kez daha vurgulandı. İl Müdürü Abdulkadir Akkan, “Tarımsal üretim ve doğal kaynakların korunması konusunda ortak çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz” dedi.