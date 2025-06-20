Adıyaman’da Tartışma Sonucu Yaralı Baba

OLAYIN NEDENİ VE GELİŞİMİ

Adıyaman’da gerçekleşen olayda, bir tartışmaya silahla müdahale eden oğlu M.S.K.’ya engel olmaya çalışan baba M.Y., silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2132 Sokak’ta duman yüzünden rahatsızlık yaşayan iki komşu arasında bir tartışma başladı. Bu tartışma hızla büyüdü ve olaylar silahlı bir müdahaleye dönüştü.

BABANIN YARALANMASI VE YARDIM ÇAĞRISI

Tartışma sırasında M.Y., gerektiğini düşünerek eve girip oğlu M.S.K.’nın tabancayı almasına engel olmaya çalıştı. Ancak bu sırada M.S.K.’nın elindeki tabanca kazara ateş aldı ve çıkan mermi babası M.Y.’ye isabet etti. M.S.K., durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Yardım çağrısının ardından, olay yerine gelen sağlık ekipleri M.Y.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

Hastanede tedavi altına alınan M.Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili olarak M.S.K. ve kavga sırasında yer alan diğer şahıslar M.K. ile A.K. gözaltına alındı ve polis merkezine götürüldü. Olay hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.