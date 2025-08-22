Adıyaman’da Toplantı Düzenlendi, Çalışmalar Değerlendirildi

2025 YILI DEĞERLENDİRMESİ YAPILDI

Adıyaman’da, Vali Osman Varol’un başkanlığında vali yardımcıları, kurum müdürleri ve birim amirlerinin katılımıyla 2025 yılına yönelik bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Varol, konuşmasında 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen iki buçuk yıllık dönemde, devletin tüm birimleriyle Adıyaman’ın yeniden inşası için yoğun bir çaba sarf ettiğini belirtti. Depremin ilk gününden bu yana vatandaşlarla pek çok platformda bir araya geldiklerini ifade eden Varol, kalıcı konutların teslimi, konteyner kentlerden tahliyeler ve kamu yatırımlarıyla ilgili yürütülen çalışmaların gözden geçirildiğini dile getirdi.

KONUT PROJELERİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Deprem sonrası Adıyaman genelindeki konut projelerine değinen Vali Varol, il genelinde 60 bin 313 konutun inşa edildiğini, bunun iş yerleriyle birlikte toplamda 64 bin 55 bağımsız bölüme ulaştığını aktardı. Kalıcı konutların kamu kaynakları ile hayata geçirildiğini belirten Varol, Örenli bölgesinde bir yılı aşkın süreyle vatandaşların yaşadığını, İndere bölgesinde ise yaklaşık 6 bin konutun teslim edildiğini ve yaklaşık 1,500 vatandaşın bu alana yerleştirildiğini söyledi. Ayrıca, konutu hazır olmasına rağmen 180 ailenin hala konteynerde yaşadığı bilgisi verilirken, bin 293 ailenin anahtarlarını teslim almasına rağmen taşınmadığı ifade edildi.

EĞİTİM YATIRIMLARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda eğitim yatırımlarına da değinildi. Depremin ardından il genelinde 77 yeni okulun inşa edildiği, 16 okulun güçlendirildiği belirtilerek, toplamda 93 okulun eğitim sistemine kazandırıldığı aktarıldı. Deprem öncesi 6 bin 247 olan derslik sayısının, yeni yatırımlarla 6 bin 512’ye çıkarıldığı ve böylelikle deprem öncesine göre yüzde 4,24 artış sağlandığı ifade edildi. Halen yapımı devam eden 24 okul ve 5 güçlendirme projesinin tamamlanması halinde derslik sayısının yüzde 13’ün üzerinde artacağı belirtildi. Varol, LGS ve YKS sınavlarındaki başarılar sayesinde Adıyaman’ın eğitimde tekrar toparlandığını ve öğrencilerin akademik, psikososyal gelişimlerinin titizlikle takip edildiğini söyledi.

SAĞLIK YATIRIMLARI VE TARIM DESTEKLERİ

Sağlık alanındaki yatırımlar hakkında bilgi veren Varol, il genelinde 11 hastanelerde 1,602 yatak kapasitesiyle 8,532 sağlık çalışanının hizmet verdiğini aktardı. 2025 yılı içerisinde Çelikhan Devlet Hastanesi ve pek çok aile sağlığı merkezinin faaliyete geçeceği, ayrıca merkez ve ilçelerde yeni sağlık tesislerinin yapımı ve planlamasının sürdüğü bildirildi. Tarım ve hayvancılığın Adıyaman ekonomisindeki önemine özel bir vurgu yapan Vali Varol, deprem sonrası çiftçilere 141 milyon TL destek sağlandığını, bu çerçevede 10,862 küçükbaş ve 1,052 büyükbaş hayvanın dağıtıldığını aktardı. Tarımsal destekleme projelerinde ise toplamda 62,953 üreticiye 928 milyon 789 bin TL destek verildiğini ifade etti.

ALTYAPI YATIRIMLARI VE KÜLTÜREL MİRAS

İl Özel İdaresi’nin kırsal altyapıya yönelik yatırımları toplantının önemli gündem maddelerinden biriydi. Yol ve ulaşım çalışmaları içinde asfalt ve parke döşeme işlemleri, menfez ve taş duvar yapımları hızla devam ediyor. İçme suyu ve kanalizasyon projelerinin de önemli bir ilerleme kaydettiği aktarıldı. Ayrıca Su Berekettir projeleri kapsamında küçük ölçekli sulama yatırımlarıyla 2,362 dekar arazinin sulamaya açıldığı ve bu çalışmalardan 385 çiftçi ailesinin faydalandığı açıklandı. Kültürel mirasın korunması adına da önemli adımlar atılıyor. Depremde zarar gören tarihi Tuz Hanı’nın restorasyon çalışmalarının Eylül ayında başlayacağı belirtilirken, Zey (İndere) Köyü’nde bulunan Şeyh Abdurrahman Erzincani Türbesi’nin restorasyon ve çevre düzenleme projesinin de başlatıldığı ifade edildi.

Vali Osman Varol, toplantının sonunda Adıyaman’ın depremin yaralarını sararken geleceğini de planlayan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna katkı sunan bir şehir olmasına yönelik tüm kamu kurumları ile kararlılıkla çalıştıklarını vurguladı. Yapılan tüm bu projelerin Adıyaman halkına hayırlı olmasını diledi.