Adıyaman’da Toplum Destekli Polislik Çalışmaları

ADIMLARLA TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ÇALIŞMALARI

Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirdi. Bu ekipler, yerel esnafa yönelik ziyaretler yaparak trafik kurallarını, hatalı park sorunlarını, dolandırıcılık yöntemlerini hırsızlık olaylarını ve bilişim yoluyla işlenen suçları anlatıyor.

GENEL ASAYİŞ KONULARI HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Aynı zamanda, ekipler SİBERAY projesi ve genel asayiş konularında da vatandaşları bilinçlendirme çabası içinde bulundu. Görüşmeler sırasında bilgilendirici broşürler de dağıtılıyor.