Adıyaman’da Toplum Destekli Polislik Eğitimi

BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara bilgi vermek amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek, “trafik kuralları, hatalı park, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları, bilişim yoluyla işlenen suçlar, SİBERAY projesi ve genel asayiş konuları” ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

VATANDAŞLARA BROŞÜR DAĞITILDI

Bu görüşmeler sırasında, vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Ekiplerin bu çalışmaları, toplumsal güvenliğin artırılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.