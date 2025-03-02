Adıyaman’da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

YAYA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kaza sonucu yaya hayatını kaybederken, araç içindeki iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Bilal Kurt’a, S.Ö. yönetimindeki 38 HL 806 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası Bilal Kurt olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Rabia Y. ve Zeynep Ö. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KAZADA ADIYAMAN HALKI YARDIM ELLERİNE ULAŞTI

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Kurt’un cenazesi ise detaylı incelemelerin ardından hastane morguna alındı. Kaza sonrası köy halkı, Adıyaman-Kahta karayolunu trafiğe kapattı. Köylüler, kazanın yaşandığı bölgede sık sık ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiğini belirterek, yolda ışıklandırma yapılmasını talep etti. Olay yerine ulaşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, köylüleri yatıştırarak yolu yeniden trafiğe açmayı başardı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor, yetkililer olayın gerekliliklerini incelemeye alıyor. Adıyaman’daki bu üzücü olay, trafik güvenliği konusunu yeniden gündeme getiriyor ve dikkatli olunması gerekliliğini hatırlatıyor.