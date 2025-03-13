Adıyaman’da Trafik Kazası: 1 Yaralı

KAZADA YARALANMA OLAYI

Adıyaman’da meydana gelen bir kazada elektrikli bisiklet ile bir otomobil çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, B.Ş. isimli kişi, idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 01 CMZ 76 plakalı otomobilin Cumhuriyet Mahallesi’nde çarpışması sonucu yaralandı.

YARALININ HASTANEYE KALDIRILMASI

Kaza sonrası elektrikli bisiklet sürücüsü B.Ş., olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili olarak ilgili birimlerce soruşturma başlatıldı.