Adıyaman’da Trafik Kazası Meydana Geldi

KAZA YERİ SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon, hafif ticari araç ve kamyonet çarpıştı. Edinilen bilgiye göre, H.G. yönetimindeki 02 ADT 688 plakalı kamyon, Y.G.’nin kullandığı 02 HS 737 plakalı hafif ticari araç ve Ş.Ç. idaresindeki 02 ADV 648 plakalı kamyonet, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazanın etkisiyle, kamyonun karşı şeride geçişini köprünün demir bariyerleri engelledi.

OLAĞANÜSTÜ EKİP SEVKİ

Olayın ardından, çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi hemen bölgeye yönlendirildi. Şans eseri, kazada ölen ya da yaralanan kimse bulunmuyor. Ancak çarpışma sonucunda araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi. Kaza yapan araçlar, yapılan incelemelerin ardından yol kenarından kaldırıldı. Olayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.