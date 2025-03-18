Haberler

Adıyaman’da Trafik Kazasında Üç Yaralı

OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Adıyaman’da, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’dan Malatya istikametine doğru giden Sinan Gezici’nin kullandığı 27 BTK 34 plakalı Tofaş otomobil, Adıyaman – Çelikhan Karayolu’nun 10. kilometresinde sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada sürücü Sinan Gezici ile beraberindeki Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralanmış durumda. Olay sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaralıları bulundukları araçtan çıkarmak için müdahaleye geçti. Olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü Sinan Gezici, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastaneye gitmeleri konusundaki ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi reddederek olay yerini terk etti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

MSÜ 2025 Sınav Sonuçları Ne Zaman?

MSÜ sınav sonuçlarının 18 Mart Salı günü açıklanacağı bildirildi. Adaylar sonuçların açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
Haberler

İstanbul’da 18 Mart Elektrik Kesintisi

18 Mart'ta İstanbul'un Fatih ilçesinde gün boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedeni ve bitiş saatiyle ilgili detaylar merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.