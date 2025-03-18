Adıyaman’da Trafik Kazasında Üç Yaralı

OTOMOBİLİN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI

Adıyaman’da, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’dan Malatya istikametine doğru giden Sinan Gezici’nin kullandığı 27 BTK 34 plakalı Tofaş otomobil, Adıyaman – Çelikhan Karayolu’nun 10. kilometresinde sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı.

SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazada sürücü Sinan Gezici ile beraberindeki Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralanmış durumda. Olay sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yaralıları bulundukları araçtan çıkarmak için müdahaleye geçti. Olay yerinde ambulansta yapılan ilk müdahaleden sonra sürücü Sinan Gezici, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastaneye gitmeleri konusundaki ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi reddederek olay yerini terk etti. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.