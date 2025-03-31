Adıyaman’da Trafik Tehlikesi Yaratan Sürücü

Olay Yerin İlanı
Adıyaman’da bir sürücü, otomobilinin arkasına bağladığı demir çubuklarla trafikte ilerleyerek dikkat çekti. Olay, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi üzerinde gerçekleşti.
Trafik Güvenliği Tehlikede
Söz konusu sürücü, aracının arkasına bağladığı demir çubukları çekmeye başladı. Bu durum, trafikteki diğer araç sürücülerinin ve yayaların tepki göstermesine yol açtı.
Hasara Neden Oldu
Trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil, çevresine aldırış etmeden hızla ilerledi. Otomobilin arakasındaki demir çubukların, yol kenarında park halindeki bazı araçlara çarparak hasar vermesiyle birlikte olayın boyutları ortaya çıktı.