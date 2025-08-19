Adıyaman’da Trafik Yoğunluğu Sürücüleri Çileden Çıkarıyor

TRAFFİK YOĞUNLUĞU SÜRÜCÜLERİ ZORDA BIRAKIYOR

Adıyaman’da Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı’nda her gün yaşanan trafik yoğunluğu, sürücülerin çileden çıkmasına neden oluyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde araç kuyrukları metrelerce uzuyor. Bu yoğunluk, sürücülerin dakikalarca trafikte beklemek zorunda kalmasına yol açıyor.

ALT YAPI ÇALIŞMALARI TRAFİKTEKİ YOĞUNLUĞUN TEMELİ

Trafikteki bu yoğunluğun başlıca sebebi, bölgede yürütülen alt yapı çalışmaları olarak belirtiliyor. Yolun bir kısmının kapatılması ve şerit daralmaları, trafik akışını ciddi şekilde yavaşlatıyor. Vatandaşlar, alt yapı çalışmaları nedeniyle ortaya çıkan trafik sorununun bir an önce çözülmesini istiyor.