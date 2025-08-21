Adıyaman’da Trafonun Patlaması Paniğe Yol Açtı

ELEKTRİK TRAFOSU PATLADI

Adıyaman şehir merkezinde yer alan bir elektrik trafosunun patlaması, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi’nde bulunan elektrik trafosu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlıyor. Patlamanın ardından trafo kısa sürede alev alıyor.

YANGINA HIZLI MÜDAHALE

Büyüyen yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi çağrılıyor. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri hızla söndürüyor. Trafonun hasar gördüğü bu olayla ilgili inceleme süreci başlatılıyor.