Adıyaman’da Traktör Yangında Yanarak Hurdaya Döndü

ANIZ YANGINI TRAKTÖRÜ YAKTI

Adıyaman’da gerçekleşen bir anız yangınına müdahale etmeye çalışan bir traktör tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Serhatlı (Kınık) Köyü’nde meydana geldi. Yangın sırasında köylülerden biri olan Mehmet Tunç, traktörüyle tarlayı sürdü ve alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

ITFAİYE MÜDAHALESİ VE SONRASI

Traktör, alevler arasında kaldı ve bu sırada alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek traktörü söndürdü. Neyse ki, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak traktör, yangın sebebiyle tamamen harabeye döndü. Yangının sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.