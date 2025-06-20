Haberler

Adıyaman’da Traktör Yangında Yanarak Hurdaya Döndü

ANIZ YANGINI TRAKTÖRÜ YAKTI

Adıyaman’da gerçekleşen bir anız yangınına müdahale etmeye çalışan bir traktör tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Olay, Adıyaman merkeze bağlı Serhatlı (Kınık) Köyü’nde meydana geldi. Yangın sırasında köylülerden biri olan Mehmet Tunç, traktörüyle tarlayı sürdü ve alevlerin önünü kesmeye çalıştı.

ITFAİYE MÜDAHALESİ VE SONRASI

Traktör, alevler arasında kaldı ve bu sırada alev alarak yanmaya başladı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek traktörü söndürdü. Neyse ki, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak traktör, yangın sebebiyle tamamen harabeye döndü. Yangının sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Batman Belediyesi, Boğulma Vakalarına Dikkat Çekti

Batman Belediyesi, artan sıcaklıklar nedeniyle boğulma tehlikesine dikkat çekerek aileleri uyardı ve güvenli yüzme alanlarının gerekliliğini ön plana çıkardı.
Haberler

Karaman’da Motokurye Yaralandı, Kaza Oldu

Karaman'da bir otomobilin çarptığı motokurye sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili sağlık ve polis ekipleri hemen müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.