Adıyaman’da Traktörden Düşen Kadın Yaralandı

ADAYAMAN’DA TRAKTÖR ARIZASI TEPKİ YARATTI

Adıyaman’da bir traktörde meydana gelen arıza sonucunda yaşanan panik, 50 yaşındaki Saime O.’nun yaralanmasına yol açtı. Ekinci Köyü’nde gerçekleşen olayda, traktördeki arıza nedeniyle paniğe kapılan kadın, hareket eden traktörden atladı. Düşmenin etkisiyle yaralanan kadın için sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Şu an hastanede tedavisi devam eden Saime O.’nun durumu hakkında bilgi alındı. Olayla ilgili olarak ise inceleme başlatıldığı bildirildi.