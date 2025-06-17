Adıyaman’da Uçurumda Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

KAZA HAKKINDA BİLGİLER

Adıyaman’da, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu hafif ticari aracın uçuruma düşmesiyle meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kaza Adıyaman-Çelikhan Karayolu’nun Koçali köyü yakınlarında gerçekleşti. Abdurrahman Özşahin’in kullandığı 46 KD 102 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı.

KAZA SONRASI GİDERİLEN YARDIM

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Zeynep Özşahin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olan sürücü Abdurrahman Özşahin ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza ile ilgili olarak gerekli incelemelerin yapılması amacıyla bir soruşturma başlatıldığı belirtildi.