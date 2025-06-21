Adıyaman’da Uçurumdan Düşen Kamyonet

ADANA’DA KAZADA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, uçurumdan yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap (59) ve araçtaki Mahmut Ayaz (65) yaşamlarını yitirdi. Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Çelikhan kara yolunda gerçekleşti. Mehmet Özçalkap, 46 AG 354 plakalı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybederek aracın uçuruma düşmesine neden oldu.

KAZA SONRASI ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası olay yerine jandarma, UMKE ve sağlık görevlileri sevk edildi. Ekipler, kamyonetin sürücüsü Mehmet Özçalkap ile araçta bulunan Mahmut Ayaz’ın yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.