Adıyaman’da Uyuşturucu Denetimleri Yapıldı

UYUŞTURUCU DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen denetimler neticesinde 16 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Jandarma ekipleri, il merkezinde ve ilçelerde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını aktif olarak yürütüyor.

SONUÇLAR VE ELE GEÇİRİLEN MADDELER

Denetimler sırasında 28 adet sentetik ecza hap, 26 gram bonzai, 7 adet lyrica, 2 gram metamfetamin ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler güvenli bir şekilde muhafaza ediliyor. Bu olayla bağlantılı olarak, 16 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili olarak bir soruşturma yürütülüyor.