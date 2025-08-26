Adıyaman’da Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

DURUMUNDAN ŞÜPHELENİLEN ARAÇTA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman’da devriye görevi yapan ekipler, şüpheli bir araçtan uyuşturucu madde buldu. İddialara göre, Adıyaman merkezindeki Yunus Emre Mahallesi K2-A Konteyner Kent içerisinde dolaşan mahalle ve çarşı bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurma kararı aldı. Araçta yapılan arama neticesinde uyuşturucu maddeye rastlandı ve bu maddeye el konuldu.

SURÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu madde ele geçirilmesinin ardından, sürücü olarak tespit edilen M.Y. isimli kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Konuyla ilişkin yürütülen soruşturmalar ise devam ediyor.