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Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Adrese Baskın

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Adıyaman Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçiriyor. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon, 3 farklı adreste gerçekleştiriliyor.

OPERATIONUN DETAYLARI

Bu operasyonda 48,45 gram metamfetamin maddesi, 2 adet av tüfeği ve 28 adet av tüfeği fişeği yakalanıyor. Ele geçirilen tüm malzemeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alınıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatılıyor. Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele konusunda kararlılığı sürdüreceklerini vurguluyor.

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