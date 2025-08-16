Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU TİCARETİ OPERASYONU

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi yakalanarak tutuklandı. Polis ekipleri, E.Ö. adlı şahsın adresinde ve ek alanlarında arama yaptı.

AROMA VE ELE GEÇİRİLENLER

Arama sırasında 124 gram metamfetamin, 30 adet Captagon hap, 8 adet 300 mg Gerica hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere ve silaha el koyan polis, E.Ö. isimli şahsı gözaltına aldı.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından şahıs, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, E.Ö.’yü “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçuyla tutukladı ve cezaevine gönderdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.