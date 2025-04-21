Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

OPERASYON SONUCUNDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Adıyaman’da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçiriliyor. Bu operasyonda toplamda 14 şahsa işlem yapıldığı bildiriliyor.

Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Operasyon Düzenlendi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, il merkezi ve çevresinde belirlenen uyuşturucu satıcıları ile kullanıcılarına karşı düzenlenen operasyonlarda, 41 gram bonzai, 8 gram toz esrar, 5 gram metamfetamin ve 1 adet aparat ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler güvenli bir şekilde muhafaza altına alınıyor. Olayla ilgili olarak 14 şahıs hakkında gerekli işlemler yapılmakta.