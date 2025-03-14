Adıyaman’da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Kişi Tutuklandı

ADANA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile iş birliği yaparak yürüttüğü çalışmalar sonucu, kentte uyuşturucu satışına yönelik bilgilere ulaştı. Ekipler, belirlenen adreslere yönelik düzenledikleri operasyon sonucunda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MİKTARI
Yapılan operasyonda adreslerde 51 uyuşturucu hap ve 11,08 gram sentetik uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları hakimlikçe zanlılar tutuklandı.