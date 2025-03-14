Adıyaman’da Uyuşturucuya Karşı Operasyon Yapıldı

ADAYAMAN EMNİYETİ UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLEDİ
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yürüttüğü çalışmalar neticesinde kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, belirlenen adreslerde operasyon gerçekleştirdi.
GÖZALTI VE ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda, adreslerde 51 uyuşturucu hap ve 11,08 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Gözaltına alınan kişiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Çıkarıldığı hakimlikte sorgulanan zanlılar, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi.