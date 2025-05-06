Adıyaman’da Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

TRAFFİK KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Adıyaman’da geçirdiği kaza sonrası ağır yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu olay transpork edilen Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için bir tören gerçekleştirildi. 24 Nisan tarihinde Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletten düşmesi sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Şahintepe, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİ

Hastanede 12 gün süresince yaşam mücadelesi veren Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, maalesef yaşamını kaybederek hayata veda etti. Adıyaman’da düzenlenen törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, çeşitli kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda askeri personel katıldı.

CENAZESİ MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Gerçekleştirilen törenin ardından Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe’nin cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’a uğurlandı. Bu acı olay, hem askeri camiada hem de Adıyaman’da derin bir üzüntü yarattı.