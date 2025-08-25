Haberler

Adıyaman’da Vali Yardımcıları Toplantısı Yapıldı

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Adıyaman Valisi Osman Varol’un liderliğinde gerçekleştirilen Vali Yardımcıları Değerlendirme Toplantısı, farklı kurumların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Bu toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Emlak Konut yetkilileri de dahil olarak, kalıcı deprem konutlarına yönelik yürütülen faaliyetler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

HİZMETLERDEKİ AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Toplantıda, il merkezi ve köylerdeki hak sahipliği süreci, konut teslimleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki güncel durum detaylı bir şekilde ele alındı. Vatandaşlara sunulan farklı hizmetlerde yaşanan eksikliklerin ve aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri tartışıldı. Ayrıca, gelecek süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyonun sağlanması ve hizmet kalitesinin artırılması için kurumlararası iş birliğinin önemi vurgulandı.

TALEP VE TALİMATLAR VERİLDİ

Toplantının sonunda, sahada yürütülen çalışmaların hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılması için ilgili birimlere gerekli talimatlar verildi.

