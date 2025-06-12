Adıyaman’da Yakalanan Göçmenler Sınır Dışı

KAÇAK GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalarla kaçak göçmenleri yakalıyor. Edinilen bilgilere göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle ilgili huzur uygulamaları ve ani denetimler gerçekleştirerek yurda kaçak yollarla giriş yapan 30 kişiyi tespit etti.

GÖZALTINA ALINANLARDAN BAZILARI SINIR DIŞI OLDU

Gözaltına alınan şahıslardan 12’si hemen sınır dışı edildi. Diğer 18 şahıs ise geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Emniyet yetkilileri, bu tür uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceğinin altını çizdi.