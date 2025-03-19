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Adıyaman’da Yanan Otomobil Kullanılamaz Hale Geldi

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Adıyaman’da bir otomobil, park halindeyken alev alarak kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent içerisinde park eden 17 RB 476 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

VATANDAŞLAR DURUMU İHBAR ETTİ

Alevleri gören vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Kısa süre içerisinde alevler büyük bir yangına dönüştü. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatıldı.

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