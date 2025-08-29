Haberler

Adıyaman’da yangın ağaçları korudu

YANGIN MÜDAHALESİ BAŞARILI OLDU

Adıyaman’da, ağaçlık bir alanda meydana gelen kuru ot yangınına bir mikser sürücüsü tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirildi. Olay, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K1 Konteyner Kent çevresindeki ağaçlık alanda yaşandı.

SUYLA MÜDAHALE EDİLDİ

Ağaçlardan dumanların yükseldiğini fark eden Mustafa Devran isimli mikser sürücüsü, hemen yangın yerine yöneldi. Araçtaki suyu kullanarak alevlerle savaşan Devran, mikserin tazyikli su ile yangına müdahale etti. Devran’ın bu cesur çabası sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü ve alevlerin ağaçlara sıçraması engellendi.

