Adıyaman’da Yangın Bahçeyi Sardı

YANGININ BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ

Adıyaman’da bir vatandaş, bahçesindeki ot ve dikenleri yakmak amacıyla ateş yaktı. Ancak, bu ateş kontrolsüz bir şekilde yayılınca, alevler bahçede bulunan çadıra ve kışlık yakacak odunlara sıçradı. Bu durum, çadır ve odunların tamamen yanıp kül olmasına yol açtı.

ANIZ YANGINI VE MÜDAHALE

Alevlerin büyümesiyle birlikte, çevredeki kuru otlar da tutuşarak anız yangınına neden oldu. Olay, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi’nde gerçekleşti. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri geldi ve yangını kontrol altına aldı.

HASAR VE İNCELEME

Yangın sırasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmasa da, bahçede ve çevresinde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığı bildirildi.