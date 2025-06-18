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Adıyaman’da Yangın Çıktı, Hasar Oldu

YANGININ ÇIKTIĞI YER

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangın, bölgede hasara yol açtı. Edinilen bilgilere göre, Asfalt Mahallesi’ndeki H.S’ye ait 4 katlı binada, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesiyle, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek 1 saatlik bir çalışma sonrasında alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Yangın sonucunda, evde önemli düzeyde hasar meydana geldi.

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