Adıyaman’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

ADANA’DA TANKER YANGINI

Adıyaman’da akaryakıt yüklü bir tankerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. A.K. yönetimindeki 01 VY 416 plakalı mazot yüklü tanker, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınında arka lastiklerinden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören A.K., aracı durdurarak durumu bildirdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Lastiklerden çıkan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu esnada, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak olası tehlikeleri engellemeye çalıştı.