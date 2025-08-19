Haberler

Adıyaman’da Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Adıyaman’da akaryakıt yüklü bir tankerde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. A.K. yönetimindeki 01 VY 416 plakalı mazot yüklü tanker, Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş Cami yakınında arka lastiklerinden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu gören A.K., aracı durdurarak durumu bildirdi.

OLAY YERİNE HIZLA MÜDAHALE

İhbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Lastiklerden çıkan alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bu esnada, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri alarak olası tehlikeleri engellemeye çalıştı.

Suriye’de Kimyasal Saldırıya Tanık Oldu

Suriye'deki 12 yıl önceki kimyasal saldırıya tanıklık eden Naim Şakir, yaşadıklarının kelimelerle veya belgelerle ifade edilemeyecek kadar korkunç olduğunu belirtti.
Kırklareli’nde Proje Kredi Miktarı Yükseldi

Kırklareli Valiliği ve Ziraat Bankası, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinin süresini 2026'ya kadar uzatıp, kredi miktarını 1.2 milyon liraya yükseltti.

