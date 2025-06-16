Adıyaman’da Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ELEKTRİK HATTINDA YANGIN MEYDANA GELDİ

Adıyaman’da, bir elektrik hattında çıkan yangın, ekin yangınına dönüşmeden kontrol altına alındı. Adıyaman merkez Kıvırcık Köyü yakınında yer alan ekili alanların bulunduğu bölgede bir elektrik direğinde yangın oluştu.

VATANDAŞLAR DURUMU İTFAYEYE HABER VERDİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekipleri ve elektrik arıza ekiplerine iletti. Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, öncelikle güvenlik önlemlerini aldı. Ekiplerin ardından, elektrik arıza ekipleri de elektrik akımını keserek direkt üzerindeki onarımlara başladı. Yapılan müdahale ile yangın, ekili alanlara sıçramadan söndürüldü.