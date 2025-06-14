Adıyaman’da Yangın Kontrol Altına Alındı

BÜYÜK KORKU YAŞATAN YANGIN

Adıyaman’da bir buğday tarlasında çıkan yangın, yerel halk arasında paniğe yol açtı. Alınan bilgilere göre, yangın Gölbaşı ilçesine bağlı Küçükören Köyü’nde meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın haberinin alınmasının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Gelen ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı ve yangını söndürdü. Bu olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak yangın, 25 dönümlük bir alanı küle döndürdü. Yangınla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.