Adıyaman’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adıyaman’da meydana gelen yangın, 200 hektarlık bir alanda, hem karadan hem de havadan müdahale ile kontrol altına alındı. Edinilen bilgilere göre, yangın Adıyaman-Gölbaşı Karayolu Atmalı mevkiinde çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, TOMA ve jandarma ekipleri gönderildi. Gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın yerine 3 adet helikopter de sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMALAR

Bu konuda açıklama yapan Adıyaman Valisi Osman Varol, “200 hektarlık alan zarar gördü. Şu an hem havadan hem de karadan müdahalelerimiz devam ediyor. Yerleşim alanına sıçrama durumu söz konusu değil. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor” dedi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Ayrıca bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.