Adıyaman’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Adıyaman’da anızlık bir alanda meydana gelen yangın, bahçelere sıçrayarak kısa sürede yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmadı. Çimen Küme Evleri civarında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Yangının yayılmasının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Arazi koşullarının zorluğundan dolayı havadan müdahale için helikopter talep edildi. Gelen yangın söndürme helikopteri, havadan etkili bir şekilde yangına müdahale ederken, karada da itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

ZARAR GÖREN AĞAÇLAR VAR

Yangın, hem hava hem de karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Olay sonucunda birçok ağaç zarar gördü ve yangının çıkış nedeni üzerine inceleme süreci başlatıldı.

Yalova’da Arazi Yangınları Kontrol Altında

Yalova'da başlayan ve Çınarcık ile Çiftlikköy ilçelerine yayılan arazi yangınları, AFAD ve itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlandı.
Düzce’de Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Düzce'de evinde ölü bulunan İsa Şahin'in cinayet şüphesiyle aranan E.K. tutuklandı. İncelemeler, Şahin'in vücudunda kesiklerin bulunduğunu ortaya koydu.

