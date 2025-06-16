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Adıyaman’da Yangın Söndürüldü, Ekin Koru

YANGININ NEDENİ VE YERİ

Adıyaman’da bir elektrik hattında çıkan yangın, ekin alanına zarar vermeden söndürüldü. Yangın, Adıyaman merkez Kıvırcık Köyü civarında bulunan ekili alanların yanındaki bir elektrik direğinde meydana geldi.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Yangını gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve elektrik arıza ekiplerine bildirdi. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

ÇALIŞMALARDAN SONUÇ

Devamında elektrik arıza ekipleri, hattaki akımı keserek yangının çıkmış olduğu direkte onarımlar yaptı. Yapılan bu çalışmalar neticesinde yangın, ekili alana sıçramadan kontrol altına alındı.

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