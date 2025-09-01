Haberler

Adıyaman’da Yaya Hayatını Kaybetti

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’da meydana gelen bir trafik kazası sonucunda ağır yaralanan yaya, hastanede yaşamını yitiriyor. Alınan bilgilere göre, 1 Ağustos günü Altınşehir Mahallesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki Abuzer Akyüz, bir aracın çarpmasıyla ağır yaralandı. Kazanın sabah erken saatlerde yaşandığı öğreniliyor.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Olay sonrası hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akyüz’e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Akyüz, hastanede yaklaşık 1 ay boyunca tedavi gördü ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Abuzer Akyüz’ün cenazesi, gerekli işlemlerin ardından hastane morguna alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

ÖNEMLİ

