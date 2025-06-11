Adıyaman’da Yaya Motosikletten Yaralandı

ADAYIMAN’DA TRAFİK KAZASI

Adıyaman’da, bir motosikletin yaya çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ş, Güzelyurt köyü yakınlarında yürüyen Serhat Ö’ye çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle hem yaya Serhat Ö. hem de motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ş. yaralı duruma düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Halil İbrahim Ş’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili gerekli incelemelerin yapılması adına soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ile ilgili çalışmalar sürüyor.