Adıyaman’da Yeni SGK Binası İhalesi

YENİ HİZMET BİNASI İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Adıyaman’da yapılacak yeni hizmet binası için ihaleye çıkma sürecini başlattı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve daha sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yıkımı yapılan eski bina yerine inşa edilecek yeni yapı, 9 bin 312 metrekare kapalı alana sahip olacak. Bina yapımı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi dahilinde açık ihale usulüyle gerçekleştiriliyor.

TEKLİFLER İÇİN SON TARİH BELİRLENDİ

Adıyaman Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet binası yapım işi için son teklif verme tarihi 10 Temmuz 2025 saat 14.30 olarak belirlendi. İhale süreci sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden yürütülecek. Yapının, zemin +4 kattan oluşacak şekilde toplam 9 bin 312,49 metrekare alanda inşa edilmesi planlanıyor.

BİNA TAMAMLANMA SÜRESİ HAZIRLANIYOR

İhalenin sonuçlanmasının ardından, yeni binanın 600 takvim günü içerisinde tamamlanması ve Adıyaman’ın en kısa sürede modern SGK hizmet binasına kavuşması hedefleniyor.