Adıyaman’da Yılan Tarafından Isırıldı

YILAN SALDIRISI SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Adıyaman’da yılan tarafından ısırılan bir kişinin hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Dandırmaz köyünde yaşayan H.O.’nun yılan sokması durumu yakınları tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine haber verildi.

İLK MÜDAHALE OLDU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, H.O.’ya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Hüseyin Oğuz’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Oğuz’un tedavisinin tamamlanmasının sonrasında taburcu edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili inceleme süreci devam ediyor.