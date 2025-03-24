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Adıyaman’da Yol Verme Tartışması Büyüdü

YOL VERME MESELESİ TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Adıyaman’da yol verme konusu yüzünden iki sürücü arasında tartışma başladı. Olay, Atatürk Caddesi Sümer Meydanı civarında meydana geldi. Söz konusu tartışma, kısa bir süre içinde büyüyerek fiziki bir çatışmaya dönüşme riski taşıdı.

SOPAYLA SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Tartışma sırasında sürücüler araçlarından indi. Araçlarından inen sürücülerden biri, aracının bagajından çıkardığı sopalarla karşısındaki sürücüye saldırmaya kalkıştı. Ancak olayın meydana geldiği yerde bulunan vatandaşlar, duruma müdahale ederek arbede çıkmasını engelledi.

Vatandaşların ikna etmesiyle, her iki sürücü de araçlarına geri döndü ve olay yerinden uzaklaştı. Söz konusu şahısların araçlarını çekmesiyle birlikte, bölgede trafik akışı normale dönmeye başladı.

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