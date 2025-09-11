Haberler

Adıyaman’da Yürüyüş Düzenlendi

YÜRÜYÜŞ ADALET İÇİN DÜZENLENDİ

Adıyaman’da, Filistin’e ve Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kentteki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yapılan etkinlikte, çok sayıda vatandaş Mimar Sinan Kültür Parkı önünde bir araya geldi. Katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile pankartlar taşıyarak, Demokrasi Parkı’na kadar sloganlarla yürüdü.

ÇAĞIN SOYKIRIMI

Yürüyüşün ardından grup adına konuşan Adıyaman Filistin Dayanışma Platformu Başkanı Abdulkadir Kurt, Gazze’de yaşananların artık bir savaş değil, “çağın gözler önünde işlenen en çıplak soykırımı” olduğunu ifade etti. Açıklamanın ardından grup, bir süre slogan attıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Kocaelispor, Serdar Dursun’la Anlaştı

Kocaelispor, 33 yaşındaki forvet Serdar Dursun ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, Dursun'un kadroya katıldığını resmi açıklama ile duyurdu.
Avcılar’da Kadın, Polise Bıçakla Saldırdı

Avcılar'da madde etkisindeki bir kadın, polisin ikna çabalarına bıçakla saldırdı. Kadın, bacağından vurularak kontrol altına alındı.

